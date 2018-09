Mbappé recebe camisa do Santos autografada por Pelé: ‘Obrigado, Rei’

Kylian Mbappé, astro da seleção francesa e do Paris Saint-Germain, postou neste domingo em suas redes sociais uma foto em que aparece com uma camisa do Santos autografada por Pelé. “Obrigado pelo presente maravilhoso, Rei”, escreveu Mbappé em suas redes sociais.

Campeão mundial em 2018, Mbappé já é tido como um dos melhores futebolistas do planeta aos 19 anos. Na Rússia, inclusive, ele se tornou o segundo jogador menor de 20 anos a marcar em uma final de Copa, 60 anos depois de Pelé, então com 17 anos, fazer dois gols na final da Copa de 1958, contra a Suécia.

O Santos também se manifestou em suas redes sociais e republicou a foto de Kylian Mbappé com a camisa do clube. “Presente do Rei Pelé. Do maior do mundo para o atual maior da França. Saudações alvinegras, Mbappé”, escreveu o clube.

Apesar de todo o sucesso recente e do desempenho excelente durante o Mundial, Mbappé não está entre os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, que será disputado por Luka Modric, Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah nesta segunda-feira.

