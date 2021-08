Mbappé ofusca estreia de Messi e PSG vence pelo Francês

A aguardada estreia de Lionel Messi com a camisa do Paris Saint-Germain finalmente aconteceu, mas passou longe do esperado. O argentino ficou no banco até os 20 minutos do segundo tempo, quando substituiu Neymar, mas pouco tocou na bola e viu Mbappé brilhar, neste domingo, 29. O atacante francês marcou os dois da vitória do PSG por 2 a 0 contra o Reims, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Francês.

Na próxima rodada do Francês, o PSG encara o Clermont somente no dia 12, um domingo, fora de casa, enquanto o Reims, no mesmo dia, visita o Rennes.

Na partida, o clube de Paris abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Di María dominou pela direita e fez um cruzamento na medida para Mbappé, que cabeceou firme e marcou para o PSG.

Já aos 5 minutos da etapa final, o Reims teve um gol anulado. Após cruzamento da direita, Touré testou firme e o goleiros Navas espalmou. No rebote, Munetsi ganhou a dividida com Marquinhos e mandou para o fundo da rede. O VAR apontou impedimento do meia e o tento não foi confirmado.

O PSG ampliou o marcador aos 17 minutos do segundo tempo. Em contra-ataque veloz, Hakimi disparou pela direita e cruzou bem para Mbappé, livre na área, apenas escorar para o gol.

Comemorado como um tento pelos torcedores, Lionel Messi saiu do banco de reservas e entrou em campo aos 20 minutos no lugar de Neymar. Porém o argentino pouco tocou na bola e não conseguiu brilhar no time comandado por Mauricio Pochettino.