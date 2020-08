Mbappé: ‘Neymar está destinado a ser melhor do mundo, espero que ganhe’

Pela primeira vez na carreira, aos 28 anos, Neymar se permite sonhar, de fato, com o prêmio de melhor jogador do mundo. Ainda não é o favorito, mas a presença do PSG na final da Liga dos Campeões e suas ótimas atuações recentes o credenciam ao prêmio ‘The Best’ da Fifa. Para se tornar o número 1, Neymar conta com um importante “cabo eleitoral”, um amigo e potencial concorrente: Kylian Mbappé.

Após a vitória por 3 a 0 sobre o RB Leipzig, em Lisboa, o atacante francês exaltou sua parceria com Neymar e disse que vê o brasileiro pronto para chegar ao topo do futebol. “É muito agradável jogar com um jogador como Neymar, um dos melhores do mundo. Se a gente ganhar a Champions League, com certeza ele vai estar em condição de ganhar o prêmio. Naturalmente, ele está destinado a ganhar esse tipo de troféu”, afirmou o jovem de 21 anos.

“Eu espero que Neymar ganhe, isso vai significar que nós conquistamos a Champions”, completou o francês, sem cogitar a hipótese, também plausível, de ele próprio brigar pelo prêmio.

Mbappé, campeão do mundo em 2018 e uma das mais promissoras estrelas do futebol mundial, marcou 30 gols e deu 19 assistências em 36 jogos na temporada. Média semelhante a de Neymar, que passou mais tempo lesionado, e tem 19 gols e 12 assistências em 26 jogos. O desempenho do brasileiro na reta final da Champions, porém, o recolocou na briga dos melhores de 2020.

Os números mais impressionantes, porém, são do polonês Robert Lewandowski: 54 gols e nove assistências em 45 jogos pelo Bayern de Munique. “Lewa” é o artilheiro da Liga dos Campeões com 14 gols e, caso o clube bávaro conquiste o hexacampeonato europeu, muito provavelmente receberá o prêmio The Best, maior premiação individual da temporada – a Bola de Ouro, da revista France Football, não será entregue em 2020, pela primeira vez na história, em razão da pandemia de coronavírus.

Outro forte concorrentes é o meia belga Kevin De Bruyne, do Manchester City. Soberanos na última década, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo parecem carta fora do baralho após eliminações decepcionantes na Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, 19, a partir das 16h (de Brasília), o Bayern de Lewandoski encara o Lyon na outra semifinal da Champions League.

