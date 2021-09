Mbappé marca, PSG goleia e segue isolado na liderança do Francês

O PSG segue imbatível no Campeonato Francês. Neste sábado, 11, a equipe de Paris recebeu o Clermont, no Parc des Princes, e goleou por 4 a 0, pela quinta rodada da competição, mesmo sem Neymar e Messi. O atacante Mbappé deixou sua marca na partida, Herrera marcou dois gols e Gueye fechou o placar.

Com o resultado, o PSG chegou ao quinto triunfo consecutivo na competição e segue isolado na liderança, com 15 pontos. O recém-promovido Clermont estacionou na terceira colocação, com 8 pontos. Na próxima rodada da competição, o clube de Paris recebe o Lyon, no domingo, 19, às 15h45 (de Brasília).

Na partida, os dois gols de Herrera foram anotados no primeiro tempo. Primeiro, aos 19 minutos, o meia aproveitou um rebote do goleiro Desmas após chute de Hakimi e testou para o fundo da rede. Já aos 30 minutos, o espanhol novamente pegou um rebote e balançou a rede.

O PSG ampliou aos 9 minutos do segundo tempo. Mbappé recebeu um lindo lançamento de Draxler, tirou o goleiro adversário da jogada e finalizou de canhota para anotar o tento. Para fechar o placar, aos 19 minutos, Mbappé chutou cruzado, a bola bateu no goleiro Desmas e sobrou livre para Gueye apenas empurrar para o gol.