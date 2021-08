Mbappé formalizará pedido de saída ao PSG por ida ao Real, diz TV

As últimas semanas da relação do atacante francês Kylian Mbappé e Paris Saint-Germain não foram tranquilas. Ao mesmo tempo em que o clube francês anunciava a chegada de Lionel Messi, a jovem estrela apresentava sinais de que queria buscar novos rumos. De acordo com o jornalista Josep Pedrerol, do programa “El Chiringuito TV”, Mbappé não deseja renovar seu atual contrato e formalizará nesta segunda-feira, 16, um pedido para deixar o PSG . Ele deseja jogar no Real Madrid já nesta temporada.

🗞️"MBAPPÉ pedirá reunirse con AL-KHELAIFI para que NEGOCIE con el REAL MADRID" 🚨La EXCLUSIVA de @jpedrerol , en la PORTADA de @elchiringuitotv pic.twitter.com/UykilazUGF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2021

O vínculo do atleta com a equipe parisiense tem apenas mais um ano de duração. Assim, caso as partes não se acertem, em seis meses o jogador poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair gratuitamente. Com 23 anos, Mbappé já é um dos principais nomes do clube francês e faz parte dos planos para a atual jornada.

Na coletiva de apresentação de Lionel Messi, o presidente da equipe Nasser Al-Khelaifi respondeu sobre o futuro do atacante no elenco: “Ele é parisiense, tem uma mentalidade que busca a vitória. Ele já disse que está feliz com essa chegada e disse que queria um time competitivo. Agora não há desculpa para mais nada.”

Mbappé, porém, segundo os jornalistas, enxerga que sua melhor decisão para a carreira é ir para Madri, onde seria a principal estrela. O atacante já demonstrou carinho pelo clube e é fã assumido do ex-jogador e ídolo merengue Cristiano Ronaldo, que rivaliza com Messi há anos na briga pelo posto de melhor jogador do mundo.

No último sábado, 14, o camisa 7 atuou pelo PSG contra o Strasbourg, pela segunda rodada do Campeonato Francês, e marcou um dos gols da vitória. A próxima partida da equipe acontece nesta sexta-feira, 20, contra o Stade Brestois e uma ausência do atacante pode acender alertas acerca de sua continuidade na Cidade Luz.