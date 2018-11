Mbappé é o jogador mais valioso do mundo; Neymar é o terceiro

Aos 19 anos, Kylian Mbappé já tem em seu currículo dois Campeonatos Franceses, uma Copa da França, uma Copa da Liga Francesa e, o título mais recente e importante, uma Copa do Mundo. Por causa das conquistas e de seu protagonismo em todas elas, o atacante do Paris Saint-Germain foi avaliado em 216,5 milhões de euros (910,5 milhões de reais) pelo CIES Football Observatory, sendo, então, o jogador mais valioso do mundo.

O valor o fez desbancar o primeiro colocado do ano passado, Harry Kane, do Tottenham, que agora ocupa a segunda posição do ranking, valendo 197,3 milhões de euros (831 milhões de reais). O brasileiro Neymar, também do PSG, vem logo atrás, com um valor de mercado estipulado em 197 milhões de euros (830 milhões de reais) – no ano passado, ele trocou o Barcelona pelo PSG por 222 milhões de euros.

O estudo feito pelo CIES Football Observatory considera apenas os jogadores das principais ligas europeias. Completando o top 5 estão o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, com 173 milhões de euros (729 milhões de reais), e o também brasileiro, Philippe Coutinho, do Barcelona, com valor equivalente a 171,3 milhões de euros (722 milhões de reais). Valendo 123,6 milhões de euros (521 milhões de reais) atualmente, Cristiano Ronaldo, de 33 anos, nem sequer apareceu entre os 10 atacantes mais caros.

Goleiros

Entre os goleiros mais valiosos do mundo, o Brasil lidera a lista com Ederson, do Manchester City, com valor estimado em 102 milhões de euros (430 milhões de reais). Em segundo lugar está o alemão Ter Stegen, do Barcelona, com valor de mercado de 99,1 milhões de euros (417 milhões de reais), seguido por outro brasileiro, Alisson, que atua no Liverpool, com 90,8 milhões de euros (382,5 milhões de reais).

Confira abaixo a lista dos dez jogadores mais valiosos do mundo: