Mbappé diz que quantia de dinheiro envolvida no futebol é ‘indecente’

O francês Kylian Mbappé, do Paris Saint Germain, criticou nesta terça-feira as exorbitantes quantias de dinheiro envolvidas no mercado do futebol. O atacante de 19 anos disse que teve uma infância pobre e isso lhe dá noção de quão ‘indecentes’ são os atuais valores de jogadores.

“Eu venho de uma família muito modesta, humilde. Então, o dinheiro que move o mundo do futebol é realmente indecente para mim, mas o mercado é assim, o mundo do futebol funciona assim e não sou eu quem irá revolucionar o futebol. É um sistema que funciona desta forma e temos de respeitar”, disse Mbappé, em entrevista à emissora suíça RTS.

Mbappé foi contratado pelo Paris Saint Germain, depois de um ano de empréstimo, por 180 milhões de euros (pouco mais de 766 milhões de reais, na cotação atual), a segunda transferência mais cara da história do futebol – atrás apenas dos 222 milhões de euros (cerca de 944 milhões de reais) que o próprio PSG pagou por Neymar.