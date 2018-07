O atacante Kylian Mbappé foi eleito a revelação da Copa do Mundo de 2018 neste domingo, e, de quebra, foi campeão mundial com a seleção francesa. O jovem de 19 anos de idade já era destaque no futebol europeu, mas encantou o mundo com sua velocidade e habilidade durante a competição na Rússia, qualidades somadas a um ótimo comportamento e espírito de liderança em uma das mais tradicionais seleções do mundo.

Mbappé surpreendeu pela primeira vez na temporada 2016/17, aos 17 anos, vencendo o título do Campeonato Francês com o Monaco, desbancando o favorito e estrelado Paris Saint-Germain. No mesmo ano, o atacante liderou a equipe na Liga dos Campeões da Europa, quando chegou às semifinais, caindo diante da vice-campeã, Juventus.

Contratado pelo PSG em agosto de 2017 para ser um companheiro coadjuvante de Neymar, Mbappé foi conquistando seu espaço, sem ser ofuscado pelo talento e tamanho do brasileiro no futebol mundial. O atacante francês foi tão importante quanto o brasileiro para a equipe campeã da Liga e da Copa francesa.

Com excelente atuação na Copa da Rússia, foi ainda mais inevitável compará-lo ao ídolo francês Thierry Henry, um dos melhores atacantes da história do futebol, campeão mundial com a França em 1998 aos 21 anos de idade. No entanto, o talento de Mbappé, campeão, quatro gols na Rússia, melhor jogador jovem do torneio e segundo mais jovem a marcar em uma decisão do torneio – atrás apenas de Pelé, que, aos 17 anos, fez dois gols contra a Suécia na final de 1958.

7 jogos, 4 gols

534 minutos jogados