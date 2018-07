Eleito jovem revelação da Copa do Mundo de 2018, Kylian Mbappé, 19 anos, atacante do PSG, admitiu que disputou as partidas da semifinal e final do Mundial com lesão por deslocamento de três vértebras adquirida após ter feito um movimento brusco ao se levantar da cama. Em entrevista à revista France Football divulgada nesta segunda-feira, ele admitiu que escondeu a lesão e passou por tratamento intensivo antes das partidas contra Bélgica e Croácia.

“Não quisemos alertar os adversários porque eles poderiam ter se aproveitado disso para me atacar nessa área sensível. Foi por isso que escondemos tudo, mesmo para a final”, disse o jogador francês, que marcou quatro gols no torneio, sendo um deles na decisão.

Na mesma entrevista, o atacante francês teceu muitos elogios ao atacante Neymar, seu companheiro de PSG, colocando-o na lista de melhores do mundo ao lado do zagueiro Varane, do meia Modric e do atacante Cristiano Ronaldo, todos campeões da última Liga dos Campeões pelo Real Madrid, além de si próprio.