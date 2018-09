Técnico Maurício Barbieri deixa o comando do Flamengo

Eliminado na Copa do Brasil na quarta-feira, ao perder para o Corinthians, em São Paulo, por 2 a 1, o Flamengo anunciou na manhã desta sexta-feira a demissão do treinador Maurício Barbieri, de 36 anos, que estava no comando da equipe desde março, quando Paulo César Carpegiani deixou o clube.

Maurício Barbieri não é mais técnico do Flamengo. O treinador deixa o comando do time após 39 jogos, sendo 19 vitórias, 12 empates e oito derrotas. O Flamengo agradece todo empenho e profissionalismo do treinador nestes últimos nove meses. — Flamengo (@Flamengo) September 28, 2018

Foram 39 jogos, com 19 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. No Flamengo, foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores e na semifinal da Copa do Brasil. No Campeonato Carioca, perdeu a semifinal para o Botafogo, que ficou com o título. No Brasileirão, chegou a liderar antes da Copa do Mundo, mas perdeu a ponta após julho.

O Flamengo agora busca novo treinador para as últimas 12 partidas do Campeonato Brasileiro. O time é o quarto colocado, com 48 pontos, a três do líder São Paulo. No sábado, enfrenta o Bahia em Salvador.