Mattos garante Felipão e lamenta: ‘Libertadores estava na mão’

O Palmeiras marcou uma coletiva para às 14h desta quinta-feira, 29. A incomum iniciativa do clube, sem comunicar previamente quem iria falar com os jornalistas, levantou a possibilidade de que mudanças seriam feitas no comando da equipe. O diretor de futebol Alexandre Mattos apareceu junto a Luiz Felipe Scolari e garantiu que o técnico continua no cargo.

“O Felipão é o nosso treinador. Não passou pela cabeça de ninguém fazer uma troca“, revelou Mattos ao abrir a entrevista coletiva com um pronunciamento, e colocando um ponto final na especulação de que o treinador seria demitido após a eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores da América.

O dirigente também aproveitou a coletiva para fazer um pedido de desculpas para o torcedor. “Minha função é resgatar a autoestima do palmeirense, como aconteceu em 2015 e 2016. Quero ver o sorriso de cada torcedor. Doeu muito no meu coração essa eliminação. Vou trabalhar cada vez mais para tentar melhorar. Queria pedir minhas sinceras desculpas ao torcedor”.

Sutilmente, Mattos ainda criticou o elenco. “Acho que essa Libertadores estava na mão. Erramos e temos que evoluir. Mas passou”, desabafou.