Matheus, irmão de Paquetá, faz testes em clube de Berlusconi na Itália

Matheus, irmão do meia Lucas Paquetá, novo reforço do Milan, iniciou nesta quarta-feira, 9, um período de testes no Monza, time da Série C do futebol italiano. A equipe é de propriedade de Silvio Berlusconi, ex-primeiro ministro italiano, que também era proprietário do clube milanês.

O atacante de 23 anos já está treinando no CT de Monzello, enquanto o elenco principal faz sua inter-temporada em Malta. O Monza foi comprado por Berlusconi em setembro do ano passado e é gerido por Adriano Galliani, antigo CEO do Milan. O clube ocupa atualmente a 12ª posição (de um total de 20) no grupo B da Lega Pro, a terceira divisão do futebol italiano.

O atacante acumula passagens no Ceres, Tombense e Marcílio Dias. No ano passado, foi contratado pelo Avaí, mas fez apenas três partidas pela equipe no Brasileirão de Aspirantes. Na Itália, Matheus irá acompanhar o irmão Lucas Paquetá, que foi comprado pelo Milan por 35 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões).

(Com Agência Ansa)