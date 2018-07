SÃO PETERSBURGO – O espanhol Roberto Martinez chegou exultante à coletiva de imprensa na véspera da partida da Bélgica contra a França, a primeira semifinal da Copa do Mundo de 2018. O atual treinador da seleção belga foi reverenciado na maioria das perguntas pelo “nó tático” que aplicou no time do técnico Tite na partida passada, que decretou a eliminação do Brasil do Mundial da Rússia. Sobre esse triunfo, ele deu uma das razões que considerou fundamental para vencer a equipe pentacampeã do mundo. Disse Martinez:

“Como vocês sabem, costumávamos jogar com uma linha de três defensores. Apesar de muito difícil, é uma formação com encaixe mais simétrico e ajuda em situações de mano a mano. Mas há jogos em que você precisa de uma linha de quatro homens. Contra o Brasil, era exatamente o que precisávamos. Fico feliz pela qualidade desse grupo, que tem a capacidade de mudar os jogos. É uma satisfação imensa poder preparar um jogo e adaptar o cérebro dos atletas. Por isso, nosso desempenho contra o Brasil foi muito satisfatório, mas agora temos de pensar na França.”

Sobre o meia Kevin De Bruyne, considerado o melhor jogador da partida na votação oficial feita pela Fifa, ele diz que, de forma geral, a avaliação sobre o desempenho do camisa 7 da Bélgica antes da partida contra o Brasil foi injusta. “Nas partidas anteriores, precisava que ele fosse um criador de jogadas, mais escondido, colocando os outros na posição de fazer os gols. As vezes isso não é tão atrativo”, disse o técnico Martinez. E complementou”

“De Bruyne é o meia criador moderno. Ele não é aquele meia clássico que para a bola, que cadencia o jogo e inicia as jogadas ao seu tempo. Ele é o criador moderno, ou seja, ele acelera ainda mais a velocidade do jogo. Ele pode jogar no meio de campo inteiro, pode ser um falso camisa 9, no ataque, e ainda pode atuar como ponta. Com exceção da posição de goleiro, creio que ele pode não só jogar, mas atingir um nível alto de desempenho.”

Vingança por Wilmots – Roberto Martinez fez questão de exaltar o trabalho feito por seu antecessor, o ex-atacante Marc Wilmots, no comando da seleção belga. “Quando você é o novo treinador de uma equipe, você tenta usar as partes boa do trabalho anterior e tenta melhora-las”, disse Martinez na véspera do confronto semifinal contra a França.

Além disso, aproveitou para soltar uma lembrança mais apimentada: “Queremos dar a Wilmots uma pequena vingança. Porque quando ele marcou contra o Brasil, ainda como jogador, seu gol foi anulado. Finalmente pudemos dar a ele a vitória que merecia.” Martinez se refere ao jogo de oitavas de final da Copa de 2002, entre Brasil e Bélgica. Na ocasião, os belgas tiveram um gol anulado – esse mesmo mencionado por Martinez – quando o jogo ainda estava zero a zero. A seleção brasileira acabou vencendo o jogo por 2 a 0, gols de Rivaldo e Ronaldo (relembre como foi o jogo no vídeo abaixo).