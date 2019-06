Marta está fora da estreia do Brasil na Copa do Mundo feminina

A atacante Marta será desfalque da seleção brasileira na estreia na Copa do Mundo feminina, contra a Jamaica, neste domingo, 9, na cidade francesa de Grenoble, como confirmou neste sábado o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão.

Marta sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a preparação do Brasil, há 15 dias, e até voltou a treinar com as companheiras de elenco, mas foi vetada.

“A evolução dela é muito grande, melhor do que as pessoas esperavam, mas não tem as condições ideais para o primeiro jogo. Estará conosco no banco, mas não tem chances de entrar. Quero deixar isso claro”, disse Vadão em entrevista coletiva.

A seis vezes melhor do mundo trabalha agora para poder participar do próximo jogo, na quinta-feira 13, contra a Austrália, algoz do Brasil nas oitavas de final em 2015.

“Sem ela, o Brasil perde a melhor jogadora do mundo, uma jogadora acima da média, uma fora de série. As pessoas sabem que estamos vulneráveis a isso. É uma perda considerável, levando em conta a qualidade individual de Marta”, lamentou o treinador.