Marta empata com Klose na artilharia de Copas do Mundo

Marta igualou nesta quinta-feira, 13, o recorde de gols em Copa do Mundo do atacante Miroslav Klose, da seleção alemã. A brasileira marcou o primeiro da seleção brasileira na derrota por 3 a 2 para a Austrália, seu 16º em Mundiais, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Marta, de quebra, se tornou a primeira jogadora a anotar gols em cinco edições do torneio.

A camisa 10 do Brasil, porém, saiu no intervalo e não conseguiu evitar a derrota para as australianas, de virada. A atacante Cristiane marcou para o time brasileiro, mas a atacante Caitlin Foord e a meia Chloe Logarzo empataram o placar. O resultado foi definido quando a zagueira Mônica cabeceou a bola contra a própria meta.

As 10 maiores artilheiras da Copa do Mundo feminina de futebol

1 – Marta (Brasil): 16 gols

2 – Birgit Prinz (Alemanha): 14 gols

2 – Abby Wambach (Estados Unidos): 14 gols

4 – Michelle Akers (Estados Unidos): 12 gols

5 – Cristiane (Brasil): 11 gols

5 – Sun Wen (China) – 11 gols

5 – Bettina Wiegmann (Alemanha) – 11 gols

8 – Ann Kristin Aarones (Noruega) – 10 gols

8 – Heidi Mohr (Alemanha) – 10 gols

10 – Linda Medalen (Noruega) – 9 gols

10- Hege Riise (Noruega) – 9 gols

10 – Christine Sinclair (Canadá) – 9 gols