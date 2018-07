Marta e Vadão concorrem ao prêmio da Fifa no futebol feminino

A Fifa indicou os 10 técnicos e 10 jogadoras que concorrem ao prêmio de melhor do mundo de 2018, o The Best, na categoria feminina do futebol. Vadão, entre os técnicos, e Marta, entre as jogadoras, concorrem ao prêmio nesta temporada.

Vadão concorre ao prêmio por seu trabalho à frente da seleção brasileira, que disputa a Copa do Mundo na França em 2019. Ele concorrerá com outros nove nomes, sendo cinco treinadores de seleções e quatro de times.

Já Marta concorre ao prêmio de melhor jogadora do mundo pela 13ª vez. Desde 2004, só não entrou na lista em 2015 e em 2017. A brasileira foi vencedora entre 2006 e 2010, ficando com o segundo lugar em 2005, 2011, 2012, 2014 e 2016.

A holandesa Lieke Martens, vencedora em 2017, sequer entrou na lista das 10 melhores. A americana Carli Lloyd, segunda colocada, e a venezuelana Deyna Castellanos, terceira colocada em 2017, também não entraram na lista.

Os prêmio de melhor jogadora e melhor técnico do feminino terão participação do voto popular pelo site da Fifa.

Veja as listas

Treinador (a) Nacionalidade Clube/País Emma Hayes Inglesa Chelsea (ING) Stephan Lerch Alemã Wolfsburg (ALE) Mark Parsons Inglesa Portland Thorns (EUA) Reynald Pedros Francesa Lyon (FRA) Alen Stajcic Australiana Seleção australiana Asako Takakura Japonesa Seleção japonesa Vadão Brasileira Seleção brasileira Jorge Vilda Espanhola Seleção espanhola Martina Voss-Tecklenburg Alemã Seleção suíça Sarina Wiegman Holandesa Seleção holandesa

Jogadora Nacionalidade Clube Lucy Bronze Inglesa Lyon (FRA) Pernille Harder Dinamarquesa Wolfsburg (ALE) Ada Hegerberg Norueguesa Lyon (FRA) Amandine Henry Francesa Lyon (FRA) Samantha Kerr Australiana Sky Blue (AUS)/Perth Glory (AUS)/Chicago Red Stars (EUA) Saki Kumagai Japonesa Lyon (FRA) Dzsenifer Marozsan Alemã Lyon (FRA) Marta Brasileira Orlando Pride (EUA) Megan Rapinoe Americana Seattle Reign (EUA) Wendie Renard Francesa Lyon (FRA)