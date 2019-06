Marta desabafa: ‘Não haverá eu, Formiga e Cristiane para sempre’

A meia Marta, da seleção brasileira, desabafou depois da eliminação para a França neste domingo, 23, na prorrogação das oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A alagoana ressaltou, em entrevista ao canal SporTV, que a próximas gerações precisam trabalhar para desenvolver a modalidade, pois ela, Formiga e Cristiane, veteranas e destaques do time, não estarão presentes em campo para sempre.

“É um momento especial e temos de aproveitar. Falo no sentido de valorizar. Temos de chorar no início para depois sorrir no fim. Querer mais, se cuidar mais e estar pronta para jogar 90 ou mais minutos. O que peço para as meninas é: valorizem mais! Não vai ter uma Marta, uma Formiga e uma Cristiane para sempre. O futebol feminino depende de vocês”, disse, emocionada.

Aos 33 anos, Marta pode ter disputado sua última Copa defendendo a seleção brasileira, assim como a atacante Cristiane, de 34, e a volante Formiga, de 41. O trio ainda não confirmou a presença nas Olimpíadas de Tóquio, no ano que vem. “Para as que estão, as que passaram e as que seguirão, é importante começar a preparação cedo. Não adianta fazer isso em meses”, finalizou Marta.