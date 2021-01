Marta anuncia noivado com Toni Deion, sua colega de equipe nos EUA

A atacante brasileira Marta, considerada a rainha do futebol feminino com seis títulos de melhor jogadora do mundo, anunciou nesta segunda-feira, 4, seu noivado com uma companheira de time, a zagueira americana Toni Deion Pressley. Atletas do Orlando Pride, dos Estados Unidos, elas assumiram namoro no início de 2019.

“Esse é mais um capítulo da história que estamos escrevendo juntas”, postou Marta, na foto em que ambas aparecem com o anel de noivado. A jogadora americana resumiu o momento com um simples “yes” (sim, em inglês).

Colegas de profissão e fãs parabenizaram o casal nas redes sociais. A atacante Cristiane Rozeira, cuja esposa, Ana, está grávida, fez um pedido inusitado. “Programa um camisa 10 para jogar com meu 11”, brincou.

Marta e Toni, que nasceram no mesmo dia, 19 de fevereiro (a brasileira tem 34 anos, quatro a mais que a parceira), vivem juntas na Flórida, com três cães adotados, Zoe, Zeca e Toby.

A zagueira americana recentemente se recuperou de um câncer de mama. “Você é guerreira e irá voltar mais forte do que nunca”, escreveu Marta, na época do início do tratamento, que foi bem-sucedido.