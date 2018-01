Marrocos promete projeto ‘de alto nível’ para sediar Copa de 2026

O presidente do Comitê Organizador da candidatura do Marrocos para sediar a Copa do Mundo de 2026, Moulay Hafid Elalamy, também ministro da Indústria e Comércio, garantiu nesta terça-feira que o país está preparado para receber a competição e não construirá elefantes brancos. “Não iremos fazer estádios para jogá-los fora amanhã”, garantiu o político e dirigente esportivo, em entrevista coletiva.

De acordo com Elalamy, o Marrocos conta com um projeto de “muito alto nível” para organizar o Mundial. Os destaques do país, para o presidente do Comitê Organizador são a dimensão dentro da África e as infraestruturas já existentes no local. Segundo o ministro, o país está “preparado com sobras” para receber a Copa. Atualmente, Estados Unidos, México e Canadá anunciaram a intenção de apresentarem uma candidatura conjunta, para o primeiro torneio com 48 seleções.

Elalamy ainda revelou na coletiva que o camaronês Samuel Eto’o e o marfinense Didier Drogba já se comprometeram a atuar como embaixadores do projeto marroquino.