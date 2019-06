Marquinhos: ‘Neymar e o presidente do PSG sabem o que fazem’

O zagueiro Marquinhos driblou, com a habilidade de um atacante, uma questão envolvendo a possível saída de Neymar de seu clube, o Paris Saint-Germain. “Ele está saindo mesmo?”, divertiu-se o defensor da seleção brasileira, diante da afirmação de um jornalista nesta sexta-feira, 21, na sala de imprensa da Arena Corinthians, na véspera da partida da seleção brasileira contra o Peru.

Em seguida, Marquinhos respondeu de forma séria e protocolar. “Não sei, a gente deixa de lado, o Neymar sabe o que faz, nosso presidente também… O meu foco está aqui na seleção e isso a gente deixa de lado”.

Especulado pela imprensa europeia no Barcelona e no Real Madrid, Neymar, que se recupera da lesão do tornozelo que o tirou da Copa América, visitou os colegas da seleção brasileira nesta manhã. O técnico Tite e seu auxiliar, Cleber Xavier, falaram sobre a alegria em rever o craque.

“Estivemos juntos, dei um abraço, ele disse que tinha um exame para fazer, desejei saúde e luz”, afirmou Tite. “O que marcou do Neymar é como ele se sente bem nesse ambiente. Ele ficou muito feliz e os jogadores também”, completou Cleber.