Marquinhos chora ao falar de Lucas: ‘Quero vê-lo feliz’

No conturbado vestiário do Paris Saint-Germain também há espaço para amizades sinceras. O zagueiro Marquinhos, da seleção brasileira, se emocionou ao falar da situação do amigo Lucas Moura, que perdeu espaço no time e deve deixar o clube. “É triste quando vemos um amigo assim”, afirmou Marquinhos em entrevista à emissora francesa Canal +.

Marquinhos e Lucas chegaram ao PSG em 2013 e se tornaram muito próximos. O defensor acredita que o melhor para Lucas será encontrar um clube onde possa jogar.

“Eu não gostaria de estar em sua situação porque um jogador precisa jogar (…) Eu não vou ser egoísta de querer ele aqui conosco todo dia. Gostaria que ele estivesse feliz, é isso que um amigo deve desejar ao outro. É um amigo que vou guardar para a vida, mesmo de longe eu o desejarei o melhor”, afirmou Marquinhos, que não conteve as lágrimas.

Lucas, de 25 anos, nunca conseguiu se firmar como titular absoluto do PSG e perdeu ainda mais espaço nesta temporada após as chegadas de Neymar e Kylian Mbappé. O atacante revelado no São Paulo recusou propostas de empréstimo de clubes franceses e negocia com equipes de Itália e Inglaterra.