Marinho perde pênalti, mas faz um gol e Santos derrota o Ceará

Depois de uma dura derrota na estreia do Campeonato Brasileiro, o Santos se recuperou na segunda rodada da competição. Neste sábado, 5, o time da Vila Belmiro recebeu o Ceará e venceu por 3 a 1. Os gols da vitória foram anotados por Jean Mota, Marinho e Kaio Jorge, enquanto Vina fez para o clube cearense. O jogo ainda contou com um pênalti perdido por Marinho quando a partida estava zerada.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Santos encara o Juventude, no sábado, 12, às 19h. Antes, o clube paulista recebe o Cianorte pela volta da terceira rodada da Copa do Brasil na terça-feira, 8, às 16h30. Na ida, o Peixe venceu por 2 a 0.

Já o Ceará visita a Chapecoense pelo Brasileiro no próximo domingo, 13, às 20h30. Pela Copa do Brasil, o clube cearense recebe pela volta da Copa do Brasil o arquirrival Fortaleza, na quinta-feira, 10, às 19h. Na ida, os clubes empataram por 1 a 1.

Na partida, logo aos 7 minutos, Marinho desperdiçou um pênalti pelo Santos. No minuto anterior, o zagueiro Messias mergulhou para cortar um cruzamento e tocou com a mão. O árbitro assinalou a penalidade, mas, na cobrança, o atacante mandou para fora.

O time da casa abriu o placar pouco depois, aos 18 minutos. O meia Jean Mota recebeu na entrada da área e mandou no ângulo esquerdo da meta defendida por Richard para anotar um golaço. No último minuto da primeira etapa, aos 51 minutos, o Ceará empatou. Depois de escanteio, Messias cabeceou e a bola bateu no braço de Alison. Após consulta ao VAR, o árbitro assinalou um pênalti, que foi convertido por Vina.

O Santos voltou à frente do placar aos 17 minutos do segundo tempo. Pará avançou pela direita e cruzou. Messias cortou errado e Marinho, livre, mandou para o fundo da rede. Já aos 26 minutos, o time paulista fez o terceiro. Gabriel Pirani cobrou escanteio na medida e Kaio Jorge, vindo de trás, marcou de cabeça.