Mariana Neves: driblando desafios

Mariana Brito

Neves, paulista de Mogi Guaçu, vive e joga nos Estados Unidos há seis anos. Recentemente

ela recebeu um convite muito especial: foi chamada por seu antigo treinador, o

polonês Shek Borkowski, para ser assistente técnica da seleção feminina sub-20

de futebol do Haiti. O trabalho duro da equipe visa a classificação inédita

para a Copa do Mundo da categoria, que ocorre em 2016 em Papua-Nova Guiné.

Formada em

Educação Física com ênfase em Gestão Esportiva, deixou a Liga Universitária e

passou a jogar pelo FC Indiana na WPSL (Women´s Premier Soccer League), que

equivale à segunda divisão do campeonato feminino de futebol no país. Segundo

Mariana, o time tem um excelente trabalho desenvolvido para as categorias de

base, e era comum ela permanecer em campo após seu treino para auxiliar essas

meninas. Devido a toda sua dedicação e experiência pôde iniciar o trabalho no

Haiti, ao lado de Shek.

Acontece que a

vida no Haiti não é nada fácil. Como se não bastasse o “velho e conhecido”

descaso pela modalidade, dificuldades como a falta de material esportivo, a ausência

de condições básicas de saneamento e o racionamento de alimento, entre outras, são

rotina para as jogadoras. “Acho que a principal diferença (entre a prática do

futebol feminino no Brasil e no Haiti) é a extrema linha de pobreza e miséria

em que o país infelizmente se encontra, o que acaba potencializando ainda mais

as dificuldades normalmente encontradas por atletas mulheres”, afirma Mariana.

No entanto, mesmo

em meio a tantas adversidades, a paulista se revelou surpresa com o grupo de

atletas que encontrou: “Desde a categoria sub-15 até a principal, são jogadoras

extremamente habilidosas e de muita qualidade técnica, mas pesa muito o fator

da falta de experiência, tanto de jogo como na parte psicológica. É uma safra

excelente de jogadoras, mas é preciso tempo para moldá-las taticamente”. Na

comparação com as brasileiras, Mariana afirmou não ver tanta disparidade em

nível técnico, mas a bagagem que as jogadoras do Brasil têm com campeonatos

internacionais, competições e outras vertentes que o futebol engloba faz muita diferença

em campo.

A realidade do

futebol feminino é muito parecida, seja no Haiti, no Brasil, ou em outros

tantos países. A modalidade não recebe a visibilidade que merece, a estrutura é

precária desde a base, o espaço público – quadras, parques – é reivindicado pelo

público masculino, o salário é muito baixo e são poucas as opções de clubes

para jogar. Além disso, há enorme descaso com a questão da profissionalização: “É difícil cobrar

profissionalismo de uma atleta quando o próprio clube ou seleção a trata com

amadorismo”, afirma Mariana. É muito comum que as jogadoras desempenhem outras

tarefas além do futebol para sobreviver, porém, no projeto com a seleção

sub-20, a maior preocupação da equipe técnica é manter as meninas treinando e

indo à escola.

Shek e Mariana alcançaram um

feito histórico com a seleção haitiana: pela primeira vez a equipe conquistou o

título da Copa do Caribe, vencendo a seleção da Jamaica por 2 x 0, no dia 23 de

outubro. Com este resultado, o próximo passo é a fase final de classificatórias

da Concacaf, que acontece em dezembro, em Honduras. Os três primeiros colocados

garantem vaga na Copa do Mundo.

Vale lembrar que, para

classificar as seleções da América do Sul para a Copa, a Conmebol organiza, de

dois em dois anos, o Campeonato Sul-Americano de futebol feminino sub-20. A

Seleção Brasileira foi campeã de todas as seis edições já realizadas.