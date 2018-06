ROSTOV – O técnico Tite definiu o capitão da seleção brasileira na estreia Copa do Mundo de 2018, contra a Suíça, às 15 horas (de Brasília) em Rostov. O lateral esquerdo Marcelo usará a faixa de capitão da seleção pela segunda vez com o novo treinador.

A primeira foi na vitória de 2 a 0 sobre o Equador, pelas Eliminatórias para o Mundial, dia 31 de agosto de 2017. Tite confirmou nas últimas semanas que manterá o rodízio de braçadeiras na Copa, mas apenas “entre os jogadores mais experientes.”

Tite revelou que Daniel Alves seria o capitão do Brasil numa eventual final, caso não tivesse se lesionado e ficado fora da Copa. Depois do lateral do PSG, quatro vezes capitão, quem mais vestiu a braçadeira com Tite foi o zagueiro Miranda. A seleção treina nesta tarde, na Arena Rostov, palco da estreia de domingo, às 15h (de Brasília).