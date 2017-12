Marcelo ri de comparação entre Renato e CR7: ‘Fala o que quer’

Em entrevista coletiva concedida antes da semifinal do Mundial de Clubes entre Real Madrid e Al Jazira, o lateral esquerdo Marcelo comentou a frase dita em fevereiro por Renato Gaúcho, afirmando que ele é melhor que Cristiano Ronaldo.

O lateral brasileiro elogiou o treinador, mas fez ressalva quanto à comparação feita por ele. “Não tem problema (a comparação feita). Eu vi alguns jogos dele: foi um grande jogador também. Agora, como treinador, dou os parabéns a ele por conseguir ganhar a Libertadores. Sobre o Cristiano, cada um fala o que quer, não tenho o que falar”, disse Marcelo dando risada.

Em fevereiro, na entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN, Renato foi categórico ao afirmar que foi melhor que o jogador português. “Com certeza, joguei mais que ele. É que muita gente dessa geração acompanha o Cristiano Ronaldo e não me viu jogar. Eu queria ver o Cristiano jogar nos clubes onde eu joguei, às vezes com três, quatro meses de salários atrasados, e ser campeão como eu fui. E eu queria estar no Real Madrid, jogando uma vez por semana, campo bom, e jogando com os colegas que ele tem ao lado, monstros. Isso eu queria ver”.