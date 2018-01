Marcelo quita dívida com o fisco espanhol

Marcelo está livre de problemas com a Justiça da Espanha. De acordo com o jornal espanhol El Mundo, o lateral do Real Madrid quitou uma dívida de 490.917,70 euros (cerca de 1,9 milhão de reais) com o fisco espanhol, por um delito cometido no ano de 2013, quando não pagou uma cota de 400.000 euros (cerca de 1,5 milhão de reais), referentes ao dinheiro recebido por seus direitos de imagem.

O brasileiro repetiu a atitude de seu companheiro de time, o croata Luka Modric, que pagou 1 milhão de euros (cerca de 3,9 milhões de reais) por motivos semelhantes aos do lateral brasileiro.

Marcelo e Modric pagaram as dívidas e entraram em acordo com a receita e não correm riscos de serem presos. Quem ainda negocia sua situação é Cristiano Ronaldo, que teria uma dívida de 14,7 milhões euros (cerca de 57 milhões de reais).