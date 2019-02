Marcelo Oliveira recusa voltar ao Cruzeiro

Marcelo Oliveira fez muito sucesso em sua passagem pelo Cruzeiro. Treinador que iniciou sua carreira de técnico no rival Atlético-MG, rejeitou voltar ao clube em que conquistou o bicampeonato brasileiro de 2013 e 2014.

O Cruzeiro sondou o treinador que recentemente deixou o Palmeiras, após a conquista da Copa do Brasil.

“Trabalhei com o Marcelo por dois anos e, claro, muito pelo trabalho dele tivemos um sucesso muito grande. É um pessoa que admiro e com quem tenho ótimo relacionamento”, avisou Bruno Vicintin, vice de futebol do clube. “Estive com o Marcelo, mas ele me disse que está voltado para trabalhar em algum projeto fora do país. Claro que o nome dele foi cogitado e acho que um dia ele voltará”, completou o vice.

O Cruzeiro ainda busca um novo treinador para a disputa do Campeonato Brasileiro. Finalistas do Carioca, Ricardo Gomes e Jorginho são favoritos no clube.

“Temos uma lista de nomes que a gente vem estudando. Muitos estão empregados. Mas estamos trabalhando”, finalizou Vicintin.