Depois de uma folga pós-classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, a seleção brasileira voltou aos treinos nesta sexta-feira, para iniciar a preparação para o duelo decisivo com o México, mas sem a participação do lateral Marcelo, que ainda se recupera de dores nas costas.

O lateral-esquerdo, substituído por Filipe Luís no início da partida contra a Sérvia devido a um espasmo nas costas, até compareceu ao campo anexo ao hotel onde a seleção está hospedada, em Sochi, mas, de chinelo, voltou para a academia ao fim da preleção comandada pelo técnico Tite.

Apesar de não ter treinado, Marcelo vem se recuperando positivamente do problema na lombar e deverá ter condições de enfrentar os mexicanos na próxima segunda-feira, em Samara, segundo a CBF. Na outra lateral, Tite também poderá contar com Danilo, que está totalmente recuperado da lesão na coxa esquerda que o tirou das duas últimas partidas do Brasil.

Desfalque contra a Sérvia devido a uma lesão na coxa direita, Douglas Costa tem situação que exige mais cautela por parte do departamento médico. O atacante foi a campo antes dos companheiros para uma sessão de exercícios físicos, nesta sexta-feira, mas ainda não tem condições de encarar a seleção mexicana e está sendo preparado para voltar numa possível passagem para as quartas de final.

A preparação para o duelo de segunda-feira contra o México contará com mais um treino em Sochi no sábado, este fechado à imprensa. No mesmo dia, a Seleção viaja a Samara, palco do duelo válido pelas oitavas de final.