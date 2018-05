Marcelo leva soco no rosto de jogador do Barcelona

O brasileiro Marcelo levou um soco no rosto de Sergi Roberto durante o clássico espanhol deste domingo entre Barcelona e Real Madrid, no Camp Nou. O lateral do time catalão se irritou após uma disputa de bola com o jogador do Real e da seleção e o agrediu. O árbitro Alejandro Hernández viu o lance e mostrou cartão vermelho direto para o espanhol.

🇪🇸 TÁ NA RUA! Sergi Roberto dá um soco em Marcelo e vai pro chuveiro antes da hora. O #ElClásicoFOXSports tá PILHADO DEMAIS! pic.twitter.com/V9NTp3KQ16 — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) May 6, 2018

O clássico deste domingo foi marcado pelo nervosismo entre os jogadores das duas equipes, com muitas discussões e entradas duras dos dois lados. O juiz espanhol teve de controlar o ânimo dos jogadores para dar seguimento à partida.