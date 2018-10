Marcelo é cortado de amistosos da seleção brasileira

O coordenador de seleções Edu Gaspar confirmou que um substituto será chamado, mas seu nome ainda não foi definido. “Primeiro falamos com o Marcelo e desejamos a ele uma rápida melhora. Agora precisamos nos reunir e decidir o nome a ser chamado para seguir com os protocolos de convocação e liberação junto ao clube perante a Fifa”, informou.

Titular do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, Marcelo já havia ficado de fora da primeira convocação pós-Mundial, contra Estados Unidos e El Salvador, por opção do técnico Tite. O Brasil enfrentará a Arábia Saudita no dia 12, em Riad, e a Argentina, no dia 16, em Jidá.