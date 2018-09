Marcelo aceita pagar R$ 3,5 milhões por fraude fiscal na Espanha

O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, terá de pagar 753.000 euros (3,5 milhões de reais) por fraudar o imposto de renda da Espanha ao ocultar valores por direitos de imagem. O jogador brasileiro foi denunciado pela Promotoria provincial de Madri e chegou ao acordo nesse valor.

A multa total é referente a uma fraude de 490.000 euros (2,3 milhões de reais) na declaração do imposto de pessoa física de 2013. Além desse valor, Marcelo acordou em pagar mais 196.000 euros (927.000 reais) referente a multa. O lateral esquerdo foi denunciado em outubro do ano passado por crime contra o Tesouro Nacional.

Assim que recebeu a informação, o jogador da seleção brasileira procurou o tribunal em Madri para ratificar o acordo. No pacto com o promotor público, Marcelo ainda foi condenado a quatro meses de prisão — na Espanha, condenações com menos de dois anos podem ser convertidas em multa. Caso a promotoria decida pela prisão do atleta, o valor subiria para 800.000 euros (3,8 milhões de reais).

Marcelo não é o primeiro jogador a ser condenado por fraude ao imposto de renda espanhol: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, José Mourinho e Luka Modric também tiveram de pagar multas para evitar a prisão por ocultar renda.