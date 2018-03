Marcelinho Paraíba sofre isquemia cerebral e está internado

O veterano meia Marcelinho Paraíba passou por um grande susto nesta quinta-feira. O jogador de 42 anos, atualmente no Treze da Paraíba, sentiu incômodos na cabeça, precisou ser internado e foi diagnosticado com uma isquemia cerebral, que é uma dificuldade de irrigação sanguínea em uma área do cérebro.

O próprio Treze se apressou em alertar que o problema não é grave e não coloca o jogador em risco. Marcelinho Paraíba terá que ficar internado, em observação, ao menos pelos próximos dois dias. Ele está em um hospital particular em Campina Grande, na Paraíba.

“O atleta deu entrada no Hospital Antônio Targino, na tarde desta quinta-feira. Avaliado pelo quadro médico do hospital, Marcelinho foi diagnosticado com uma leve isquemia, que apesar de não ser considerado algo grave, necessita de cuidados extremos, repouso, atendimentos clínicos e muita observação. Marcelinho segue internado por até 48 horas, mas deve voltar aos treinamentos já na próxima semana”, informou o clube.