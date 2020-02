Marca lança concurso para misturar camisas de futebol

Você recortaria suas camisas de futebol (os modelos atuais custam em média de 250 reais) para criar uma mistura única e multicolorida? Pois bem, conhecida como mashup, a prática de misturar dois ou mais uniformes é uma moda que vem crescendo na Europa e agora chegou ao alcance dos brasileiros por meio de uma campanha global da marca Umbro.

A plataforma “For The Love of Shorts” permite aos torcedores misturar as camisas da marca, de clubes como Santos, Grêmio, Sport, Athletico Paranaense, Everton, Newell’s Old Boys, Colo Colo, West Ham, seleção jamaicana, entre outros. A Umbro escolherá 11 modelos vencedores e seus criadores receberão os modelos em casa.

O projeto é uma parceria com o portal Blood In Blood Out, criado pelo designer holandês Floor Wesseling, que foi entrevistado por PLACAR no ano passado. Na ocasião, o artista contou sobre suas criações, que costumam misturar camisas de rivais, e explicou seus objetivos.

“Fazemos essas camisetas com e por um motivo. No início, só queríamos contar histórias e não pensávamos que as pessoas realmente usariam a roupa. Mas depois de criar peças “culturais” e políticas, as pessoas começaram a me pedir para fazer modelos que refletissem sua verdadeira identidade.”

Publicidade