Marca de Michael Jordan fornecerá uniformes ao PSG na Champions

O Paris Saint Germain jogará esta edição da Liga dos Campeões da Europa com três novos uniformes, divulgados nesta terça-feira, pelo site Footy Headlines. Apesar já ter lançado sua linha de camisetas para a temporada 2018/19, o clube francês terá uniformes com patrocínio da marca Air Jordan, assinada pelo ex-jogador da NBA, Michael Jordan, durante a disputa do torneio.

Os uniformes têm detalhes diferentes dos lançados pela fabricante. A camisa principal é preta com detalhes brancos, enquanto a número dois é branca com detalhes pretos. O uniforme do goleiro será vermelho.

Os uniformes são uma tentativa de ampliar o alcance da Air Jordan, que está no mercado de roupas casuais e especializadas para basquete. Em 2016, a marca lançou chuteiras para Neymar.