Maradona xinga seleção argentina após derrota para Colômbia

Ex-atacante da seleção argentina, campeã do mundo em 1986, Diego Maradona ficou indignado com a derrota de 2 a 0 do time na estreia da Copa América neste sábado, 15, em Salvador, para a Colômbia. Em áudio enviado ao canal TyC, o ex-jogador xingou a equipe.

“Você percebe que até a seleção de Tonga pode ganhar de nós. Há um prestígio que construímos com chutes, socos… O que sobrou de tudo isso?”, disse Maradona, que também foi treinador da seleção na Copa do Mundo de 2010.

“O que é a camisa? A camisa você sente, filho da p…”, encerrou o ex-jogador.

El audio de Maradona después del debut de Argentina: "La camiseta la sentís, la con… de tu madre"

A través de un mensaje de audio, el Diego analizó el arranque del equipo de Scaloni en la Copa América, aseguró que "hasta Tonga nos puede ganar" . ¿Coincidís con el Diego? pic.twitter.com/0sy3kee3oS — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2019

A seleção argentina não vence um título desde 1993, quando conquistou a Copa América. Desde então, os melhores resultados foram os vice-campeonatos da Copa do Mundo, em 2014, da Copa América, em 2004, 2007, 2015 e 2016, e da Copa das Confederações em 1995 e 2005.

Recentemente, Maradona deixou o cargo de treinador no Dorados, clube do México, por motivos de saúde.