Maradona visita o novo presidente da Argentina, Alberto Fernández

Crítico contumaz da administração passada, o ex-jogador argentino Diego Maradona visitou na tarde desta quinta-feira 26 o atual presidente do país vizinho, Alberto Fernández, na sede do governo em Buenos Aires. Atualmente técnico do Gimnasia La Plata, o ex-camisa 10 da seleção argentina, vencedor da Copa do Mundo de 1986, repetiu o gesto feito 33 anos atrás e levantou da sacada da Casa Rosada a (réplica em miniatura) da taça de campeão mundial.

“Que não voltem mais!”, bradava Maradona aos populares que assistiam da Plaza de Mayo sua aparição surpresa no edifício oficial do governo argentino. “Que Macri vá viver na Tailândia”. Apesar da ligação do ex-presidente Macri com o clube de coração de Diego, o Boca Juniors, o ex-jogador nunca visitou o antecessor de Fernández nos quatro anos em que esteve no poder.

Alberto Fernández recebeu Maradona ao lado do ministro do Turismo e Esporte argentino, Matías Lammens, e do subsecretário geral da Presidência, Miguel Cuberos, este último o responsável por intermediar o encontro. Na chegada, o ídolo do futebol presenteou o mandatário com camisas da seleção e do Argentinos Juniors, time de coração do presidente. Acompanhavam Diego dois advogados, Matías Morla e Vìctor Stinfale.