Maradona tem três filhos em Cuba e vai reconhecê-los, diz advogado

Diego Armando Maradona tem três filhos em Cuba e viajará à ilha para reconhecê-los, afirmou nesta sexta-feira, 8, seu advogado, Matías Morla, ao diário argentino Clarín. O ex-jogador argentino de 58 anos, que atualmente trabalha como treinador do Dorados de Sinaloa, do México, realizará testes de DNA antes de conhecer os novos herdeiros, que já são adolescentes e filhos de mães diferentes.

Maradona tem cinco filhos reconhecidos legalmente: Dalma e Giannina, do longo casamento com Claudia Villafane, Jana e Diego Fernando, de relacionamentos mais recentes, e Diego Junior, o filho italiano que o ídolo do Napoli demorou 29 anos a reconhecer na Justiça. Se confirmados os novos casos de paternidade, Maradona chegará a oito filhos.

Os adolescentes seriam de duas mães diferentes. Maradona viajou a Cuba em 2000 para tratar sua dependência química em uma clínica de reabilitação, dias depois de passar por uma overdose de cocaína no Uruguai. Na época, estava obeso e “à beira da morte”, segundo pessoas próximas.

Em Havana, Maradona permaneceu longe dos familiares e, segundo seu advogado “se comportou mal”. Em 2003, Maradona se divorciou de Claudia e, um ano depois, retornou a Argentina renovado, magro e com vitalidade suficiente para comandar um programa de TV de sucesso.