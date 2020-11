Maradona tem alta de hospital, mas continuará com reabilitação

Oito dias após ser submetido a uma cirurgia de emergência para a retirada de um coágulo no lado esquerdo da cabeça, Diego Armando Maradona recebeu alta da clínica de Olivos, em Buenos Aires, onde estava internado desde o último dia 3. O argentino seguirá com a recuperação em uma casa especialmente adaptada em Nordelta, na região norte da capital.

“Diego é incrível, quero continuar trabalhando com ele. Há uma equipe muito grande de médicos e estou ao lado dele. Ele irá para um local adequado para o atendimento agora”, disse Leopoldo Luque, médico pessoal do ídolo argentino.

De acordo com o Diário Olé, a decisão de não retornar a La Plata, onde reside atualmente e treina o Gimnasia y Esgrima, foi tomada em conjunto com familiares do ex-jogador. As filhas de Maradona, a irmã Verônica Ojeda, além dos médicos, psicóloga e o seu psiquiatra passaram horas reunidos na última terça, 10, para definir os rumos após a alta hospitalar.

“Diego passou o momento mais difícil de sua vida”, explicou Matías Morla, advogado de Maradona, que também comparou a recuperação como um milagre, devido a gravidade do problema.

Em Nordelta, Maradona passará a ser cuidado por uma equipe de diversos profissionais para auxiliarem em sua recuperação, a previsão é que permaneça por até 40 dias no local para também tratar do alcoolismo.

Em meio ao tratamento, Luque externou que Maradona apresentou episódios de confusão mental devido a abstinência do álcool. O argentino tem longo histórico de dependência química. Em 2017, contou em entrevista à emissora italiana Mediaset que consumiu drogas pela primeira vez com 24 anos, quando era atleta do Barcelona.