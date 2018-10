Maradona se arrepende de críticas e ligará para Messi para pedir desculpas

O astro argentino Diego Armando Maradona se arrependeu das duras críticas feitas ao compatriota Lionel Messi no último sábado. Segundo seu advogado Matías Morla, em entrevista ao canal argentino America 24, nesta terça, o ex-jogador irá procurar o atacante do Barcelona para pedir desculpas.

“Maradona vai ligar para Messi para explicar o que quis dizer. Ele sempre apoiou a seleção. O que ele quis dizer é que eles deixam o Messi louco, que ele não é um líder, ao contrário do que foi dito”, disse o advogado.

Campeão da Copa do Mundo de 1986, Maradona disse que Messi não deve ser ‘endeusado’, pois é só mais um na seleção argentina. “Messi é um ótimo jogador, mas não dá para ele. É inútil tentar transformar em líder um tipo de jogador que vai ao banheiro 20 vezes antes de cada jogo”, disparou, em entrevista ao programa La Última Palabra, do México.

As críticas de Maradona deixaram o ex-atacante Mario Kempes irritado. Na última segunda-feira, em entrevista à ESPN da Argentina, Kempes disse que ‘cada vez que Maradona abre a boca é um problema’. Diego Maradona ouviu a entrevista e ficou ‘triste’ com as ‘dolorosas palavras’ de Kempes, segundo Matías Morla.