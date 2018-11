Maradona: ‘Mourinho é melhor que Guardiola, sem dúvida’

Diego Armando Maradona opinou nesta quarta-feira, 14, sobre um histórico duelo entre treinadores e suas filosofias de jogo. O ex-craque argentino disse não ter dúvidas de que José Mourinho, do Manchester United, é melhor que Pep Guardiola, do Manchester City – minimizando a vitória do catalão no clássico do último domingo.

Segundo o treinador do Dorados de Sinaloa, do México, em entrevista ao jornal espanhol Marca, Guardiola não tem ideias originais e se inspirou no trabalho do holandês Johan Cruyff, que foi seu treinador do Barcelona, além de craque e líder do clube e da seleção holandesa na década de 70.

“Mourinho é melhor que Guardiola, sem dúvida. Dou mérits ao Pep por ter se aproveitado da lança deixada por Johan Cruyff. Já disse antes, o ‘tiki taka’ não foi inventado por Guardiola e sim por Cruyff. A diferença é que Pep tem a possibilidade de comprar qualquer jogador que queira. Assim fica fácil de colocar o tiki taka em prática”, declarou o ídolo argentino.

Maradona também apontou o Manchester City como um dos favoritos para vencer esta edição da Liga dos Campeões, mas alertou aos jovens jogadores argentinos que não se prendam apenas no desejo de vencer a competição europeia. “Só tem uma coisa que fará os argentinos gritarem por eles: a Copa do Mundo”, finalizou.