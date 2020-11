Maradona é transferido de hospital e passará por cirurgia na Argentina

Diego Armando Maradona, 60 anos, passará por cirurgia ainda nesta terça-feira, 3. Internado desde a última segunda em um centro clínico Ipensa, em La Plata, cidade onde é técnico do Gimnasia y Esgrima, o ídolo argentino será levado a uma clínica em Olivos, em Buenos Aires, onde passará por procedimento de emergência para drenar um hematoma no lado esquerdo da cabeça.

De acordo com o jornal argentino “Clarín”, o diagnóstico é similar ao da vice-presidente Cristina Kirchner, operada em outubro de 2013 para a retirada de um coágulo formado por uma batida na cabeça.

A publicação ainda cita que o problema médico de Maradona foi gerado por um trauma suficiente para o rompimento de vasos sanguíneos. Na segunda-feira, seu médico pessoal, Leopoldo Luque, afirmou que a principal referência de futebol do país estava anêmica e psicologicamente doente e que, devido ao desconforto emocional, apresentava dificuldades para levantar e se alimentar.

A previsão é para que Maradona tenha alta já nesta quarta-feira, 4. Em entrevista coletiva antes do diagnóstico, Luque afirmou que a internação não foi uma emergência e que ele se sentia bem. O novo problema foi detectado após realização de uma tomografia, durante esta manhã, Luque citou que a hemorragia pode ter sido ocasionada por uma queda sofrida do banco do Gimnasia, durante um treinamento, ou praticando boxe, uma das atividades que adotou recentemente.

Maradona completou 60 anos na última sexta e recebeu seguidas homenagens pela data. No retorno de sua equipe, após mais de sete meses sem disputar jogos oficiais, sentiu um mal-estar e deixou o jogo ainda no primeiro tempo. O Gimnasia venceu por 3 a 0 o Patronato, no estádio do Bosque, em partida válida pela Copa Liga Profissional, torneio criado pela liga local que organiza o futebol do país.