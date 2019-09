Maradona é o novo técnico do lanterna do Campeonato Argentino

O Gimnasia La Plata anunciou nesta quinta-feira, 5, em suas redes sociais, a contratação do ídolo argentino Diego Maradona para assumir o cargo técnico da equipe. O ex-jogador de 58 anos terá a missão de tirar o clube da lanterna do Campeonato Argentino, com apenas um ponto em cinco rodadas disputadas.

“O astro mundial de futebol, Diego Maradona, assinou com o Gimnasia até o final da temporada. Bem-vindo, Diego, ao clube mais charmoso do mundo. Estamos felizes em tê-lo aqui”, comunicou, em nota, o clube campeão argentino em 1929.

Campeão mundial em 1986, Maradona teve sua última passagem como técnico no Dorados, na última temporada da segunda divisão do México, onde comandou a equipe em 39 jogos, vencendo 18 deles, mas sem levantar nenhuma taça. “El Pibe de Oro”, como é conhecido na Argentina, também comandou a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, quando os argentinos caíram nas quartas de final, após serem goleados pela Alemanha, por 4 a 0.