Maradona detona Conmebol por River x Boca em Madri: ‘Praga do futebol’

A Conmebol anunciou na última quinta-feira, 29, que a final da Libertadores entre Boca Juniors e River Plate será no estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, no dia 9 de dezembro, às 17h30 (de Brasília). Além de muitos torcedores, Diego Armando Maradona, um dos ídolos da seleção argentina e do Boca, disparou não só contra a decisão, como também contra a própria entidade.

“A verdade é que são a praga do futebol. Não estão capacitados para seus cargos. Não engulo que Domínguez (Alejandro, presidente da Conmebol) venha falar do futebol do mundo. Não engulo que ‘El Chiqui’ Tapia (Claudio Tapia, presidente da Associação Argentina de Futebol) venha falar de futebol”, criticou o atual treinador do Dorados de Sinaloa, do México, em entrevista à rádio argentina La Red.

Maradona questionou por que a Conmebol não mudou o jogo para o estádio do Vélez Sarsfield, em Buenos Aires, em vez de transferi-lo para Madri. Além disso, o ex-jogador alertou para possíveis problemas em clássicos no futuro. “Digo ao pessoal do River Plate que não é uma situação para se viver na pele. Depois, quando forem jogar contra o Boca fora de casa, como farão para entrar?”, concluiu.