Maradona desfalca treino do Gimnasia La Plata um dia após ser apresentado

Um dia após ser apresentado como técnico do Gimnasia La Plata, que disputa a primeira divisão do Campeonato Argentino, Diego Maradona não participou do treino da equipe na manhã desta segunda-feira, 9.

O novo técnico da equipe deixou o comando da atividade para o auxiliar Sebastián Méndez. Segundo a agência de notícias ‘Télam’, a ausência aconteceu porque o ex-jogador estaria reunido com a diretoria pensando na formação da comissão técnica com quem vai trabalhar do clube.

O Gimnasia La Plata fará o primeiro jogo treinado por Maradona neste domingo, em casa, pela sexta rodada do Argentino. Neste domingo, 8, cerca de 30 mil pessoas, todas sócias do clube, acompanharam o primeiro dia de trabalho de Maradona como técnico, em atividade aberta, no estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata.

Atualmente, o Gimnasia ocupa a 18ª posição entre 26 participantes do Campeonato Argentino. A equipe corre risco de rebaixamento porque as equipes sofrem o descenso pela média das últimas temporadas.