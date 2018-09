Maradona assina com clube de Sinaloa, no México

O ex-jogador argentino Diego Armando Maradona segue em suas aventuras pelo mundo e nesta quinta-feira foi surpreendentemente anunciado como novo treinador do Dorados de Sinaloa, clube da segunda divisão do Campeonato Mexicano. Em julho, o astro do futebol mundial foi anunciado como presidente do clube bielorruso Dynamo Brest e não está claro se Maradona conciliará as duas funções.

Em suas redes sociais, o clube de Sinaloa – estado mexicano conhecida por atos violentos e um cartel de tráfico de drogas – apenas deu “Boas-vindas ao Grande Peixe (apelido do time).” Segundo sites mexicanos e argentinos, como o Olé, Maradona assumirá o cargo de treinador, que está vago desde a demissão de Francisco Ramírez Gámez. Fundado em 2002, o Dorados teve entre seus jogadores mais famosos o espanhol Pep Guardiola e o uruguaio Sebástian Loco Abreu.

Maradona, de 57 anos, se aposentou em 1997 como um dos maiores atletas de todos os tempos. Desde então, tentou a sorte como treinador em diversos clubes e também na seleção argentina, na Copa de 2010, sem grandes êxitos. Seu último trabalho foi no Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos, até o ano passado.