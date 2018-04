‘Mãos ao alto’ e ‘Robaldo Aquino’: o último Boca x Palmeiras

Com a camiseta do Palmeiras enfrentei o Boca Juniors 6x. 3 eliminatórias de competições sul-americanas . 5 empates e 1 vitória nossa no saudoso palestra Itália. Nessa libertadores já empataram no Brasil e hj se enfrentarão em Lá Bombonera. Me perguntaram a receita pra vencer lá… digo sempre o mesmo. Q a estratégia montada seja equilibrada e os jogadores desfrutem. Sabemos bem oq houve em 2000 e 2001. Mas como os resultados n se alteram eu fico com as emoções do jogo. Mesmo após tanto tempo ainda são vivas. Jogar lá é algo mto prazeroso. Q os atletas do Palmeiras hj possam desfrutar desse privilégio q é usar essa camisa, e hj com privilégio extra de jogar nesse estádio de tanta história… sorte ao Palmeiras e leveza aos atletas… #nostalgiadealgunsjogos

