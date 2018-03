Mansão de Messi impede ampliação de aeroporto, diz companhia

O Aeroporto El Prat de Barcelona, um dos mais movimentados do mundo, estuda a criação de um novo terminal. No entanto, segundo Javier Sanchez-Prieto, presidente da companhia aérea Vueling, a ampliação não é possível no momento por causa do morador mais famoso da Catalunha: Lionel Messi. A declaração causou grande controvérsia e horas depois a empresa tentou se explicar.

Durante palestra na Universidade ESADE, em Barcelona, Sanchez-Prieto afirmou que ‘os aviões não podem sobrevoar a casa de Lionel Messi’ por causa de uma restrição ambiental. “El Prat está limitado pela capacidade de pistas, porque não se pode passar por onde Messi vive. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo”, afirmou, segundo informações de diversos jornais espanhóis, como o Marca.

Horas depois, a empresa divulgou um comunicado pedindo desculpas ao jogador pelo “mal-entendido”. A Vueling informou que “nunca teve a intenção de envolver o jogador em polêmica” e que o presidente se referia apenas às normas ambientais relativas à região onde Messi mora.

A mansão do argentino fica no município de Castelldefels, uma zona a 10 quilômetros do aeroporto, onde a aviação é restringida. Diversos outros atletas do Barcelona, como Luis Suárez e Philippe Coutinho, também moram na região.