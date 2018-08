Mano Menezes diz que Neymar prejudica Gabriel Jesus na seleção brasileira

Gabriel Jesus, centroavante da seleção brasileira, terminou a Copa do Mundo sem marcar gol em cinco partidas. Para Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, o motivo de seu fraco desempenho foi Neymar. “Tenho uma teoria que vai gerar uma certa polêmica”, disse em entrevista ao Sportv. “Não acho que o problema esteja no Gabriel Jesus, porque ele fez uma ótima Eliminatória. Acho que tem a ver com nosso protagonista maior, o Neymar. Ele centraliza muito as nossas ações ofensivas. Não tem como a bola não parar nele, porque é nosso principal jogador. Neymar não é um assistente de centroavante, não prepara a jogada, ele decide. Faz a jogada para ele, aí o centroavante sofre”, apontou Mano.

“Não se trata de estar certo ou errado. Futebol é assim… Quando estávamos na seleção, tiramos o centroavante por isso. Nós tentamos encontrar outra maneira de jogar exatamente para resolver uma questão que acontecia com frequência”, completou Mano Menezes.

O treinador afirmou não estar criticando Neymar, mas sim a constatar um fato que prejudica o time desde a última Copa. “O problema da seleção não está no Neymar. Ele é solução de muitos dos problemas. Não estamos discutindo isso, e sim uma maneira para funciona. O Fred também foi muito sacrificado na Copa no Brasil. E se tem uma coisa que o Fred faz é gol. Na Eliminatória era um outro momento, outro nível de adversário. Temos de aprofundar para chegar na solução.”