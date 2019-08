Mano Menezes deixa o Cruzeiro após derrota na Copa do Brasil

Mano Menezes não é mais técnico do Cruzeiro. O anúncio foi realizado na madrugada desta quinta-feira 8, pouco após a derrota do clube mineiro para o Internacional, por 1 a 0, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, em pleno Mineirão. Com contrato até o fim de 2019, o treinador encerra sua segunda passagem pela Toca da Raposa após três anos.

Embora acumule quatro títulos recentes pela equipe (as Copas do Brasil de 2017 e 2018; e os Campeonatos Mineiros de 2018 e 2019), Mano vinha sendo cobrado pela má fase atual. O time hoje ocupa a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e vem de oito jogos sem marcar um gol. Nas últimas 18 partidas, conquistou apenas uma vitória (contra o rival Atlético-MG, na Copa do Brasil).

No último fim de semana, após derrota em clássico contra o Atlético-MG – válido pelo Brasileiro -, o técnico colocou o cargo à disposição, mas contou com o apoio da diretoria naquele momento.

Mano Menezes encerra sua segunda passagem pelo clube mineiro. Ele assumiu o Cruzeiro pela primeira vez em 2015 e se transferiu ao chinês Shandong Luneng no ano seguinte, para uma curta passagem. Retornou à Toca da Raposa em julho de 2016 e permaneceu por pouco mais de três anos, até deixar o cargo nesta quarta-feira.