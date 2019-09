Mano é apresentado no Palmeiras: ‘O torcedor tem direito de se manifestar’

Mano Menezes foi apresentado pelo Palmeiras nesta quinta-feira, 5, e não ignorou a desaprovação de grande parte da torcida, que reclama que o estilo de jogo do treinador é muito parecido com o do antecessor, Felipão, e de seu passado como técnico do rival Corinthians. O profissional de 57 anos afirmou que “o torcedor tem o direito de se manifestar”, mas pediu a confiança das arquibancadas na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

“Se as coisas andarem bem, o torcedor é o primeiro a reconhecer. Da mesma forma que quando não anda tão bem, é o primeiro a nos criticar”, disse em entrevista coletiva no centro de treinamento do Palmeiras. “Vamos trabalhar para que ele sinta orgulho de ver o time dele dentro de campo, esse é o nosso objetivo”, concluiu.

Mesmo tratando a pressão com normalidade, Mano Menezes acredita que as cobranças têm sido precoces: “Antigamente, a gente deixava pelo menos trabalhar para poder avaliar. Vamos retomar com o tempo. Eu entendo que esse deva ser o caminho da retomada”.

Em sua primeira coletiva como técnico do Palmeiras, Mano afirmou que já comanda a equipe no próximo sábado contra o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. “Vou dirigir a equipe, vou estar no banco, acompanhado dos profissionais que conduziram a semana até aqui, por questões de coerência, porque eles tiveram a semana de treinamento. Mas a partir de hoje a gente começa a direcionar a formação da equipe. Acho importante a presença do técnico no banco”.

O jogo entre Goiás e Palmeiras é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Verdão ocupa o quinto lugar e está há sete jogos sem vencer na competição.

(Com Gazeta Press)